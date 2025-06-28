Дежурные силы ПВО ликвидировали 31 БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский дрон над регионами России ночью в субботу, 28 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Из них 9 ликвидированы над Крымом, 6 были сбиты над Брянской областью, по 5 БПЛА – над Смоленской областью и акваторией Черного моря, 2 – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 25 украинских дронов над регионами РФ. Атака продолжалась с 20:10 до 23:25 по московскому времени 27 июня.

Кроме того, четыре человека пострадали в результате атаки украинских дронов по Брянску. По данным главы региона, из-за падения осколков дронов повреждения получили свыше десяти домов и легковой автомобиль.