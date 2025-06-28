Силы ПВО сбили 25 украинских дронов над регионами РФ

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали 25 украинских дронов над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Атака БПЛА продолжалась с 20:10 до 23:25 по московскому времени 27 июня. Средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 дронов над Курской областью, 10 – над Крымом и 3 – в небе над Орловской областью.

Ранее стало известно, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что раненые были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов БПЛА по России. По его словам, сейчас ведется подготовка к подписанию договоров на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал заявление главы Умерова риторикой террористов и попыткой отвлечь внимание от неудач на передовой.