Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА по Брянску

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские войска атаковали Брянск при помощи беспилотников. В результате пострадали четыре человека, сообщает aif.ru со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

Как он уточнил, раненых госпитализировали. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"Пострадавшим – скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", – указал глава области.

По предварительным данным, после атаки поврежденными оказались более десяти домов и легковой автомобиль.

Ранее украинские военнослужащие, используя БПЛА, атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС, которые очищали канал на гидротехнических сооружениях. Представители ЗАЭС отметили, что расстояние от места обстрела до блоков достигает примерно 350–400 метров. В результате атаки была повреждена служебная машина, которая стояла рядом с гидротехническим сооружением.

