Хозпостройки загорелись при падении осколков украинского дрона в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три хозяйственные постройки загорелись при падении осколков БПЛА в деревне Ворошнево Курской области, сообщает врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники пожарных служб, огонь был локализован за короткое время. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее два жилых дома и лицей были повреждены в Таганроге в результате атаки украинских дронов. Кроме того, из-за падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" загорелась кровля здания.

При этом за ночь 26 июня ювли уничтожены 50 украинских дронов. Наибольшее количество БПЛА – 23 штуки – удалось сбить в небе над Курской областью.