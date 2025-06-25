В результате падения БПЛА на стадионе в Таганроге загорелась кровля

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Дежурные силы ПВО отражают воздушную атаку на Ростовскую область в ночь на среду, 25 июня. В результате падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" в Таганроге загорелась кровля здания. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По информации Слюсаря, пожар охватил 30 квадратных метров, из-за огня разрушена стена. Также пострадало здание спорткомплекса "Авангард".

В городе Азове обломками дрона посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш. Огонь охватил 5 квадратных метров.

Слюсарь подчеркнул, что в обоих случаях никто из местных жителей не пострадал. На места выехали специалисты дежурных служб, возгорания были оперативно ликвидированы.

Информация о последствиях ударов на земле уточняется.

Российские силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА над регионами России за полтора часа. По данным Минобороны РФ, атака БПЛА велась с 21:15 до 22:40 по московскому времени 24 июня.

Ранее Украина нанесла удар дронами по энергоинфраструктуре Запорожской области. В результате чего были повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение.