Часть Запорожской области осталась обесточена в результате атаки дронов на энергообъекты

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, сообщает глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В результате ударов были повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение. Балицкий подчеркнул, что бригады энергетиков прибыли на место и приступили к восстановительным работам в усиленном режиме.

Ранее российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два вражеских дрона, летевших на Москву. Сергей Собянин подчеркивал, что на месте падения обломков работали оперативные службы.

В ночь на 24 июня дежурные силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над несколькими регионами России. При этом, по данным Минобороны РФ, 14 из них удалось перехватить над Курской областью.