Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 23:57

Происшествия

Часть Запорожской области осталась обесточена в результате атаки дронов на энергообъекты

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, сообщает глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В результате ударов были повреждены несколько объектов, частично отключено электроснабжение. Балицкий подчеркнул, что бригады энергетиков прибыли на место и приступили к восстановительным работам в усиленном режиме.

Ранее российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два вражеских дрона, летевших на Москву. Сергей Собянин подчеркивал, что на месте падения обломков работали оперативные службы.

В ночь на 24 июня дежурные силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над несколькими регионами России. При этом, по данным Минобороны РФ, 14 из них удалось перехватить над Курской областью.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика