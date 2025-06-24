Собянин сообщил о нейтрализации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: Минобороны РФ

Российские силы ПВО сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, в ночь на вторник, 24 июня. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Столичный мэр добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации одного украинского дрона, который летел в сторону столицы. На месте падения обломков также работают специалисты экстренных служб.

В Минобороны РФ заявили о ликвидации девяти вражеских БПЛА в небе над Курской и Брянской областями в период с 21:00 до 22:30 по московскому времени 23 июня. По информации ведомства, пять дронов было сбито над территорией Курской области и четыре – над Брянской областью.