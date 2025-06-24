Дежурные силы ПВО ликвидировали 9 украинских дронов над Курской и Брянской областями

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять украинских дронов в небе над Курской и Брянской областями, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 21:00 до 22:30 по московскому времени 23 июня. Пять – над территорией Курской области и четыре – над Брянской областью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 июня средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России. Больше всего удалось сбить над Ростовской областью.

Также на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области после атаки вражеских БПЛА произошло возгорание. По данным МЧС, никто из сотрудников предприятия не пострадал.