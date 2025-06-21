Российский дрон "Князь Вандал" уничтожил технику НАТО на 2 млрд долларов

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С августа прошлого года отечественный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" уничтожил технику НАТО на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил гендиректор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев. Об этом сообщает ТАСС.

Особенность БПЛА в том, что он собран из оптоволокна, с помощью которого вражеские средства радиоэлектронной борьбы не могут подавлять его.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали FPV-дрон "Сифа" для уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, а также боевых вертолетов.

В конструкторском бюро беспилотной авиации VVZ Drones отметили, что по своим характеристикам дрон очень близок к полноценной системе противовоздушной обороны (ПВО). Его основная задача – быть тяжелым беспилотником, который несет на себе достаточное количество заряда для поражения целей.

До этого в России разработали беспилотник самолетного типа "Аватар", способный вести разведку на глубину до 40 километров. Беспилотник имеет размах крыла 1,8 метра и оснащен тремя камерами. Одна из них для оператора, две другие – это камеры с тепловизором и 30-кратным зумом.