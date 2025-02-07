Ученые РФ повысили эффективность высокоточных средств поражения до 90%

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные ученые добились значительных успехов в повышении эффективности высокоточных средств поражения и систем ПВО, заявил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил РФ, заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Василий Трушин. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда".

"Благодаря работе российских ученых и инженеров удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90%", – поделился Трушин.

Он также отметил, что исследования позволили улучшить возможности российских систем ПВО в противодействии западным ракетам, таким как Storm Shadow и ATACMS, а также в уничтожении беспилотников на различных высотах и скоростях.

Ранее в России разработали универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов. Калибр патрона составил 5,45 миллиметра.

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