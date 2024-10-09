ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

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"Объединенная авиастроительная корпорация", входящая в госкорпорацию "Ростех", передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

Вице-премьер отметил новые возможности этих самолетов, которые будут способствовать достижению целей СВО.

"Ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России", – поделился Мантуров.

В "Ростехе", в свою очередь, подчеркнули, что бомбардировщики были изготовлены в рамках производственной программы 2024 года. До передачи в ВКС России самолеты прошли наземные и летные испытания.

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