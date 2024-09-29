В России разработали тяжелый боевой беспилотник "Бердыш"

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"Уралдронзавод" разработал тяжелый боевой дрон "Бердыш" для поддержки штурмовых отрядов. Он может атаковать противника, задействуя огнемет и гранатомет, а также выполнять минирование территорий, транспортировку грузов и разведку, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Владимира Ткачука.

"Беспилотник "Бердыш" – это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросить на противника мощный фугас", – рассказал он.

По словам гендиректора предприятия, дрон способен наносить поражение из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или РПГ-30 "Крюк". Грузоподъемность беспилотника составляет 20 килограммов, а дальность полета – 25 километров.

Ранее в России разработали FPV-дрон "Судного дня". Он предназначен для использования при нанесении ядерных ударов. Беспилотник обладает небольшими размерами, что обеспечивает возможность его компактной укладки с наземным оборудованием. Также за счет такой характеристики аппарат в состоянии облетать заданные точки и проникать в здания и промышленные сооружения.

Между тем госкорпорация "Ростех" представила на форуме "Армия-2024" специальные противодроновые патроны для ружей и дробовиков. Эти боеприпасы имеют калибр 12/76. Они смогут сбивать летящие на небольшой высоте дроны за счет кинетической энергии метаемого снаряжения.

