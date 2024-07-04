Путин предупредил о возможном запуске производства ракет средней и меньшей дальности

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Россия имеет право начать разработку и производство ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил Владимир Путин в ответ на выход США из Договора о ликвидации соответствующих ракетных систем (ДРСМД), передает News.ru.

По словам российского лидера, Штаты уже анонсировали начало изготовления РСМД.

"Вот мы ведем эти ОКРы (опытно-конструкторские работы. – Прим. ред.), разработки, мы готовы начать производство, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности", – подчеркнул президент на пресс-конференции по итогам визита в Астану.

Ранее Путин выразил обеспокоенность из-за размещения США своих ракетных систем средней и малой дальности в разных регионах мира. Российский лидер напомнил, что в 2019 году РФ объявляла, что не будет производить РСМД и размещать их до тех пор, пока США не начнут устанавливать эти системы в каком-то из регионов мира.

В мае Россия объявила об активизации доработки и начале производства РСМД в качестве ответа на недружественные шаги США. С учетом проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также накопленных российским военно-промышленным комплексом наработок этот процесс не займет много времени.