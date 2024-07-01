Песков усомнился, что РФ анонсирует регионы размещения производства РСМД

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Россия не будет объявлять регионы размещения производства ракет средней и малой дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, когда можно ожидать ясности по этой теме.

"Вряд ли такая информация будет анонсирована, все-таки чувствительная сфера, связанная с обороной, но президент поднимет эту тему, когда какая-то информация будет доступна", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

28 июня Владимир Путин заявил, что Москва может начать производство РСМД и впоследствии их размещение из-за действий США. По словам президента, Соединенные Штаты уже привозили свои ракетные системы в Данию и Филиппины на учения.

В свою очередь, полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. Представлены боевые части ракеты и система наведения, уточнил он.

"Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории", – объяснил Литовкин в интервью радио Sputnik.

Военный обозреватель подчеркнул, что изучение частей ATACMS дает возможность выработать способы радиоэлектронной борьбы против ракет, поставляемых Киеву. По словам Литовкина, такую ракету можно сбивать при помощи зенитных ракет, но это лишь один способ.

"Мы это изучаем для того, чтобы наши противоракеты были более точными. И для того, чтобы, кроме ракет, мы могли использовать системы радиоэлектронной борьбы. И для того, чтобы понимать, как бороться с этим оружием на траектории полета и на пусковых установках", – сказал эксперт.

Литовкин добавил, что российские специалисты проводят большое исследование системы наведения и коррекции полета ATACMS. Они изучают частоты, на которых летает ракета, гироскоп и другие компоненты. Необходимо понять, какой металл используется, его строение и как на него воздействовать, заключил Литовкин.

Между тем в России нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы. Инновацией займутся специалисты Тульского государственного университета (ТулГУ). Использование нейросетей в радиолокации увеличивает вероятность распознавания дронов до 95%, считают специалисты оборонно-промышленных производств.