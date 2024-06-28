Путин заявил, что РФ должна начать производить РСМД из-за действий США

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Размещение США своих ракетных систем средней и малой дальности (РСМД) в разных регионах мира вызывает у России беспокойство и требует реакции. Москва может начать производство РСМД и впоследствии их размещение, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

По словам президента, Америка уже привозила свои ракетные системы в Европу (Данию) на учения, "совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах". При этом неизвестно, вывезли они оттуда эти ракеты или нет, сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что в 2019 году РФ объявляла, что не будет производить РСМД и размещать их до тех пор, пока США не начнут устанавливать эти системы в каком-то из регионов мира .

В мае стало известно, что Россия активизирует доработку и приступает к производству РСМД в качестве ответа на недружественные шаги США. С учетом проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также накопленных российским военно-промышленным комплексом наработок этот процесс не займет много времени, уточнили в дипведомстве РФ.

