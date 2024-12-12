Фото: ТАСС/Фотохроника ТАС/Алексей Жигайлов

Власти США всерьез опасаются возможностей советского бомбардировщика М-4, говорится в материале обозревателя National Interest, который расписал гонку вооружений во время холодной войны.

В статье говорится, что через несколько лет после создания бомбардировщика Ту-4 "Бык" советские инженеры разработали еще один – М-4 "Мясищев", который уже по-настоящему напугал военные и политические американские элиты.

По мнению обозревателя, именно разрыв в показателях российских и американских бомбардировщиков стал "политическим бременем" 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Ранее более чем 10 стран изъявили желание купить у "Рособоронэкспорта" подавитель роя дронов "Изделие РБ-504П-Э". Данный комплект технических средств противодействия беспилотникам обладает отличными характеристиками, которые были подтверждены в реальных условиях.

Изделие обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, а также возможностью подавления защищенных каналов навигации и интеграции в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.

Кроме того, в начале ноября ВКС РФ получили партию бомбардировщиков Су-34 от "Объединенной авиастроительной корпорации", входящей в госкорпорацию "Ростех". Как отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров, новые возможности этих самолетов способствуют достижению целей СВО.