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15 ноября, 06:03

Безопасность

Более десяти стран хотят купить российский подавитель роя БПЛА

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Более чем 10 стран изъявили желание купить у "Рособоронэкспорта" подавитель роя дронов "Изделие РБ-504П-Э". Об этом заявил гендиректор государственной компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя "роя" дронов "Изделие РБ-504П-Э", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что данный комплект технических средств противодействия беспилотникам обладает отличными характеристиками, которые были подтверждены в реальных условиях. По его словам, изделие обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, а также возможностью подавления защищенных каналов навигации и интеграции в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления.

До этого в России разработали универсальный патрон для стрелкового оружия с повышенными бронепробивными характеристиками из экологически чистых материалов. Калибр патрона составил 5,45 миллиметра. Для проверки улучшенных характеристик исследователи провели стрельбу из автомата АК-74М.

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