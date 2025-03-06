В России разработан дрон "Аватар", способный вести разведку на глубину до 40 км

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России разработали беспилотник самолетного типа "Аватар", способный вести разведку на глубину до 40 километров. Как рассказали ТАСС в "Народном фронте", дрон изобрели студенты из Казани.

Беспилотник имеет размах крыла 1,8 метра и оснащен тремя камерами. Одна из них для оператора, две другие – это камеры с тепловизором и 30-кратным зумом. По словам собеседника агентства, "Аватар" может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров.

Как сообщил инженер проекта "Аватар" по имени Даниил, вес БПЛА составляет не более трех килограммов, поэтому его можно легко запускать с рук. Для управления беспилотником нужно ввести его в режим автозапуска и при наборе заранее заданной высоты перейти на управление при помощи пульта. Антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров, что даст военнослужащим возможность управлять дроном на безопасном расстоянии, объяснил специалист.

"Когда началась специальная операция, многие мои друзья и близкие ушли на фронт. Я учусь по авиационной специальности, поэтому решил, что вложу свои знания и навыки и изготовлю беспилотный летательный аппарат, который может спасти жизни ребятам на фронте. Так я могу помочь своей стране и приблизить нашу общую победу", – сказал инженер.

В конце 2024 года специалисты концерна "Калашников" разработали новый дрон-камикадзе "Куб-10Э". Его дальность и боевая мощь существенно превышают характеристики предыдущих моделей, сообщил гендиректор концерна Алан Лушников.

Между тем российские военные ученые добились значительных успехов в повышении эффективности высокоточных средств поражения и систем ПВО. Как заявил заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Василий Трушин, удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90%.