Forbes: Россия впервые применила беспилотники-носители FPV-дронов в зоне СВО

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Российская армия впервые применила беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения спецоперации, передает Forbes.

"Первые в истории беспилотники-носители FPV-дронов теперь используются в украинском конфликте. "Беспилотник-матрешка", несущий другой дрон, – это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей", – указано в материале.

Автор статьи обратил внимание, что появились сообщения о поражении украинских позиций FPV-дронами на расстоянии 40 километров от линии фронта. Он отметил, что ударные беспилотники были доставлены в тыл украинских сил многоразовым "дроном-авианосцем".

В материале подчеркивается, что длительность работы стандартного FPV-дрона с хорошими батареями составляет около 15 минут, что может обеспечить дальность его полета до 30 километров. Поэтому инженеры работают над созданием беспилотников-носителей, которые могут увеличить дальность FPV-дронов. Отмечается, что в России разработали несколько моделей беспилотных аппаратов для доставки ударных беспилотников в тыл противнику.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" представила на форуме "Армия-2024" специальные противодроновые патроны для ружей и дробовиков. Эти боеприпасы имеют калибр 12/76. Они смогут сбивать летящие на небольшой высоте дроны за счет кинетической энергии метаемого снаряжения.

Российские специалисты также занимаются инновацией, благодаря которой нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы и обнаруживать беспилотники.