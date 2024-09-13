03:23Безопасность
Комплексная эшелонированная защита от дронов разрабатывается в России
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Концерн "Калашников" совместно с другим предприятиями занимается разработкой комплексной эшелонированной защиты от дронов. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников.
"Нужна эшелонированная оборона, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения. От гладкоствольного оружия 12-го калибра, который работает на 50 метров, и далее по эшелонам вплоть до управляемых средств", – приводит РИА Новости слова Лушникова.
Он напомнил, что на сегодня для борьбы с FPV-дронами специалисты применяют гладкоствольное ружье МР-155 12-го калибра Ижевского механического завода и Сайгу-12. Тем не менее защита от дронов является комплексной проблемой, над которой трудится все сообщество, отметил президент концерна "Калашников".
Госкорпорация "Ростех" представила на форуме "Армия-2024" специальные противодроновые патроны для ружей и дробовиков. Эти боеприпасы имеют калибр 12/76. Они смогут сбивать летящие на небольшой высоте дроны за счет кинетической энергии метаемого снаряжения.
Российские специалисты также занимаются инновацией, благодаря которой нейросети научат обрабатывать радиолокационные сигналы и обнаруживать беспилотники.
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