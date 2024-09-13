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00:14

Происшествия

Еще один украинский БПЛА был уничтожен над Брянской областью

Фото: 123RF/aapsky

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник ВСУ над территорией Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Вечером 12 сентября силы ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Брянской области. Обошлось также без пострадавших и каких-либо разрушений инфраструктуры.

За день до этого украинский БПЛА совершил атаку на пожарную часть МЧС РФ в Кременной в ЛНР. Все сотрудники подразделения успели вовремя укрыться. Повреждения получили служебные и личные автомобили.

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