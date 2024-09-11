Беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР

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Беспилотник атаковал пожарную часть МЧС РФ в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что личный состав не пострадал: все сотрудники успели вовремя укрыться. В результате произошедшего повреждения получили служебные и личные автомобили.

Три беспилотных летательных аппарата были ранее сбиты в Мурманской области. Местные власти призвали жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, которые были введены на фоне воздушной атаки.

В ночь на 11 сентября средства ПВО уничтожили в общей сложности четыре украинских беспилотника самолетного типа над Орловской, Белгородской и Курской областями.