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11 сентября, 12:12

Происшествия

Губернатор Мурманской области Чибис сообщил об атаках беспилотников на регион

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Мурманская область подверглась атаке беспилотников, заявил глава региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

В сообщении губернатор также попросил с пониманием отнестись к временным ограничениям, которые были введены властями области. Он подчеркнул, что сейчас принимаются необходимые меры для повышения безопасности, в том числе работают ПВО.

Ранее была ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов. Сообщается, что подобные решения приняли для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

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