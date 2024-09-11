Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурмаши в Мурманске 11 сентября, с 09:31. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", – указал он.

Сейчас экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы воздушной гавани принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 10 сентября, ограничения вводились в отношении аэропорта Казани. Через два часа воздушная гавань заработала в штатном режиме. В тот же день не принимали и не отправляли рейсы столичные аэропорты Внуково и Домодедово, а также подмосковный Жуковский.

