Фото: телеграм-канал "Аэропорт Жуковский"

Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу, передает воздушная гавань в своем телеграм-канале.

По данным аэропорта, в настоящее время вновь осуществляется прием и выпуск рейсов. Кроме того, открылась регистрация пассажиров. Также в штатном режиме работают аэропортовые службы.

Временные ограничения вводились 10 сентября для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово. Позже ограничения на прием и отправку воздушных судов сняли.

Однако после падения на территорию аэропорта Жуковский обломков беспилотника самолетного типа из-за атаки БПЛА работа авиагавани вновь была приостановлена. Во время инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Помимо этого, разрушений перронного покрытия также было не зафиксировано. Расследованием ЧП занялись правоохранительные органы.