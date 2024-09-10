10 сентября, 20:59Транспорт
Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу
Фото: телеграм-канал "Аэропорт Жуковский"
Аэропорт Жуковский возобновил штатную работу, передает воздушная гавань в своем телеграм-канале.
По данным аэропорта, в настоящее время вновь осуществляется прием и выпуск рейсов. Кроме того, открылась регистрация пассажиров. Также в штатном режиме работают аэропортовые службы.
Временные ограничения вводились 10 сентября для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово. Позже ограничения на прием и отправку воздушных судов сняли.
Однако после падения на территорию аэропорта Жуковский обломков беспилотника самолетного типа из-за атаки БПЛА работа авиагавани вновь была приостановлена. Во время инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Помимо этого, разрушений перронного покрытия также было не зафиксировано. Расследованием ЧП занялись правоохранительные органы.
Обломки сбитого беспилотника упали в аэропорту Жуковский