Что известно об атаке беспилотников в Подмосковье

Украинские беспилотники атаковали российские регионы в ночь на 10 сентября. Часть из них долетела до Подмосковья: в результате погибла 46-летняя женщина, еще восемь человек пострадали. Подробнее – в нашем материале.
Последствия атаки
В ночь на 10 сентября Вооруженные силы РФ уничтожили 144 беспилотника ВСУ самолетного типа над девятью российскими регионами. Аппараты перехватили в Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны.
В подмосковном Раменском два аппарата повредили многоквартирные дома на Спортивном проезде и Высоковольтной улице, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все оперативные службы незамедлительно выехали на место, подчеркнул глава региона.
"Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)", – рассказал Воробьев.
Всего в многоэтажке на Спортивном проезде пострадали 54 квартиры: повреждены обшивка, межкомнатные перегородки и оконные проемы, при этом несущие конструкции целы, сообщил Воробьев. В доме на Высоковольтной улице удар беспилотника пришелся на пять балконов, но огонь не перешел в сами квартиры, отметил губернатор. Также, по его словам, на земле остались обломки, которые нужно было разминировать, поэтому жителей соседних домов тоже эвакуировали.
После атаки ВСУ губернатор Подмосковья поговорил с жителями в одном из пунктов временного размещения. Также Воробьев приехал к пострадавшим: двоих доставили в Раменскую больницу, еще четверых – в медучреждение в Жуковском. При этом одного мужчину решили транспортировать в столичный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
"Мужчина находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.
СК завел уголовное дело о терроризме по факту атаки украинских БПЛА в ЦФО РФ
Еще двое пострадавших обратились в больницу амбулаторно – им оказали помощь и отпустили домой, сказал Воробьев.
"Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям", – добавил глава региона.
Повреждений дорожного полотна на федеральных трассах в Подмосковье нет, и движение осуществляется в штатном режиме, рассказали РИА Новости в Росавтодоре и Автодоре. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский в целях безопасности пассажиров вводили временные ограничения. В районе последней воздушной гавани упали обломки сбитого аппарата, после чего специалистам пришлось устранять последствия инцидента. В пресс-службе аэропорта уточнили, что он возобновит работу после завершения следственных действий.
Также, по словам Сергея Собянина, осколки БПЛА упали на территорию частного домовладения в ТиНАО – предварительно, никто не пострадал. После атаки на российские регионы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области открыта горячая линия +7 (495) 628-17-70.
Официальная реакция
Атаку Киева на жилые дома никак нельзя назвать военными действиями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков заявил, что российские вооруженные силы накопили большой опыт в ликвидации беспилотников противника.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live" выразила поддержку жителям Раменского, пострадавшим от террористической атаки БПЛА.
"Чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности", – заявила Захарова.
Она добавила, что произошедшему будет дана соответствующая политическая оценка.
Читайте также
- Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском
- Подмосковные власти помогут с восстановлением жилья в Раменском после атаки БПЛА