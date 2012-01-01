Что известно об атаке беспилотников в Подмосковье

Украинские беспилотники атаковали российские регионы в ночь на 10 сентября. Часть из них долетела до Подмосковья: в результате погибла 46-летняя женщина, еще восемь человек пострадали. Подробнее – в нашем материале.

Последствия атаки

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В ночь на 10 сентября Вооруженные силы РФ уничтожили 144 беспилотника ВСУ самолетного типа над девятью российскими регионами. Аппараты перехватили в Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны.

В подмосковном Раменском два аппарата повредили многоквартирные дома на Спортивном проезде и Высоковольтной улице, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все оперативные службы незамедлительно выехали на место, подчеркнул глава региона.

"Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)", – рассказал Воробьев.

Всего в многоэтажке на Спортивном проезде пострадали 54 квартиры: повреждены обшивка, межкомнатные перегородки и оконные проемы, при этом несущие конструкции целы, сообщил Воробьев. В доме на Высоковольтной улице удар беспилотника пришелся на пять балконов, но огонь не перешел в сами квартиры, отметил губернатор. Также, по его словам, на земле остались обломки, которые нужно было разминировать, поэтому жителей соседних домов тоже эвакуировали.





Андрей Воробьев губернатор Московской области Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем.

После атаки ВСУ губернатор Подмосковья поговорил с жителями в одном из пунктов временного размещения. Также Воробьев приехал к пострадавшим: двоих доставили в Раменскую больницу, еще четверых – в медучреждение в Жуковском. При этом одного мужчину решили транспортировать в столичный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

"Мужчина находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.



СК завел уголовное дело о терроризме по факту атаки украинских БПЛА в ЦФО РФ

Еще двое пострадавших обратились в больницу амбулаторно – им оказали помощь и отпустили домой, сказал Воробьев.

"Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям", – добавил глава региона.

Повреждений дорожного полотна на федеральных трассах в Подмосковье нет, и движение осуществляется в штатном режиме, рассказали РИА Новости в Росавтодоре и Автодоре. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский в целях безопасности пассажиров вводили временные ограничения. В районе последней воздушной гавани упали обломки сбитого аппарата, после чего специалистам пришлось устранять последствия инцидента. В пресс-службе аэропорта уточнили, что он возобновит работу после завершения следственных действий.

Также, по словам Сергея Собянина, осколки БПЛА упали на территорию частного домовладения в ТиНАО – предварительно, никто не пострадал. После атаки на российские регионы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области открыта горячая линия +7 (495) 628-17-70.

Официальная реакция

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Атаку Киева на жилые дома никак нельзя назвать военными действиями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима.

Также Песков заявил, что российские вооруженные силы накопили большой опыт в ликвидации беспилотников противника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live" выразила поддержку жителям Раменского, пострадавшим от террористической атаки БПЛА.

"Чем слабее позиции на земле у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности", – заявила Захарова.

Она добавила, что произошедшему будет дана соответствующая политическая оценка.