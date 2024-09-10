Аэропорт Жуковский возобновит работу после расследования падения БПЛА

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Жуковский"

Обломки беспилотника самолетного типа упали на территории аэропорта Жуковский. Работа авиагавани будет возобновлена после завершения расследования, сообщается в телеграм-канале Жуковского.

"В момент указанных событий аэропорт был закрыт на прием и вылет рейсов, обслуживание пассажиров на перроне аэропорта не осуществлялось. Жертв и пострадавших нет. Разрушений перронного покрытия не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте случившегося работают правоохранительные органы. Пассажирам оказывается комплекс всех услуг.

Временные ограничения вводились 10 сентября для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово.

Подобные ограничения на прием и вылет самолетов также были введены утром в подмосковном аэропорту Жуковский. Позже ограничения на прием и отправку воздушных судов сняли.

