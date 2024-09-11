Средства ПВО сбили ночью четыре украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности четыре украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 11 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, два вражеских дрона были сбиты над Орловской областью, еще по одному – над Белгородской и Курской областями.

В ночь на 10 сентября силы ПВО сбили шесть беспилотников над городским округом Раменское в Подмосковье, еще четыре – над Подольским округом, два – Домодедово и по одному – над Люберецким и Коломенским округами.

После отражения атаки в доме в Спортивном проезде в Раменском произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. Всего ранения получили 8 человек. Угрозы для их жизней нет. Из них двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Еще двоим пострадавшим была оказана помощь амбулаторно.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о терроризме. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.