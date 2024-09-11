Три беспилотника сбиты в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Мурманской области, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Мурманская область подверглась атаке дронов 11 сентября. В связи с этим Чибис попросил местных жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, которые были введены властями области. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время принимаются все меры для повышения безопасности.

Вместе с тем была ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов. Утонялось, что подобные решения приняли для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

Между тем некоторые телеграм-каналы начали публиковать информацию о том, что атака БПЛА по Мурманской области якобы осуществлялась из Норвегии. В связи с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал критически отнестись к таким данным. Пресс-секретарь российского лидера рекомендовал не воспринимать в качестве первоисточников сообщения электронных СМИ.

