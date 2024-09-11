Песков призвал критически относиться к данным о пуске БПЛА из Норвегии

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал критически относиться к сведениям некоторых телеграм-каналов о том, что атака беспилотными летательными аппаратами на Мурманскую область якобы происходила из Норвегии.

"Эта информация, которой скорее владеют наши (российские. – Прим. ред.) военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать", – подчеркнул политик.

Пресс-секретарь президента РФ рекомендовал не воспринимать в качестве первоисточников сообщения электронных СМИ.

Мурманская область подверглась атаке беспилотников 11 сентября. Глава региона Андрей Чибис попросил с пониманием отнестись к временным ограничениям, которые были введены властями области. Он подчеркнул, что сейчас принимаются необходимые меры для повышения безопасности, в том числе работают ПВО.

Помимо этого, была ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов. Сообщается, что подобные решения приняли для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

