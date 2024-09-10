Гладков опроверг взятие Журавлевки в Белгородской области силами ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Село Журавлевка Белгородской области находится под контролем ВС РФ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников, много непроверенной и лживой информации поступает. <...> Да, ситуация непростая, идут бои. Но она (Журавлевка. – Прим. ред.) как была, так и останется навсегда российской территорией", – опроверг Гладков сообщения СМИ о том, что село находится под контролем ВСУ.

Также губернатор добавил, что в настоящее время в Журавлевке нет вражеских сил. Помимо этого, Гладков отметил, что из села ранее выселили всех жителей.

Ранее в Белгородской области произошел пожар на площадке хранения топлива после атаки ВСУ. Для удара украинские силы использовали беспилотник. До этого снаряд ВСУ попал в жилой дом в белгородском селе Никольском.

В результате в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени, а его брата – с закрытой черепно-мозговой травмой. Также пострадала женщина, ей помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, из-за попадания снарядов разрушились два жилых дома. Различные повреждения также выявили в четырех МКД, двенадцати частных домовладениях, двух хозпостройках и двух коммерческих объектах. Там выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы.