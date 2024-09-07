07 сентября, 21:55Происшествия
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сумели уничтожить украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Дрон самолетного типа был замечен и сбит в 20:10 по московскому времени.
Представители ведомства назвали запуск данного беспилотника попыткой украинских сил совершить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории России.
Ранее ПВО предотвратила атаку беспилотника на Белгородскую область в ночь на 7 августа. Российские военнослужащие уничтожили над регионом два украинских БПЛА. Еще два дрона за ночь были сбиты над территорией Курской области.
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