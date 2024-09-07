ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сумели уничтожить украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон самолетного типа был замечен и сбит в 20:10 по московскому времени.

Представители ведомства назвали запуск данного беспилотника попыткой украинских сил совершить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории России.

Ранее ПВО предотвратила атаку беспилотника на Белгородскую область в ночь на 7 августа. Российские военнослужащие уничтожили над регионом два украинских БПЛА. Еще два дрона за ночь были сбиты над территорией Курской области.