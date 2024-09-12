ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский беспилотник самолетного типа был обнаружен и уничтожен силами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 12 сентября средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями.

Еще один вражеский дрон атаковал до этого пожарную часть МЧС в Кременной в ЛНР. Личный состав при этом не пострадал, так как все сотрудники смогли вовремя укрыться.