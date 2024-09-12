Средства ПВО уничтожили ночью пять БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 12 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Один БПЛА был сбит над территорией Брянской области и еще по два дрона – над Белгородской и Курской областями.

В результате воздушной атаки ВСУ в Брянской области никто не пострадал, как сообщили местные власти. Кроме того, в регионе не выявили никаких разрушений инфраструктуры.

Этой ночью обстрелу украинских войск также подверглась Горловка в ДНР. В результате попаданий снарядов в местные подстанции были обесточены центр города, микрорайон "Квартал 245" и жилмассив "Строитель".