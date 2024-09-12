Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!", – написал губернатор.

Вечером 11 сентября беспилотник атаковал пожарную часть МЧС РФ в Кременной в Луганской Народной Республике. Личный состав подразделения не пострадал, так как все сотрудники успели вовремя укрыться.

Еще три дрона были уничтожены ранее в этот же день в Мурманской области. На фоне произошедшего для обеспечения безопасности гражданских самолетов была ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов.