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Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!", – написал губернатор.
Вечером 11 сентября беспилотник атаковал пожарную часть МЧС РФ в Кременной в Луганской Народной Республике. Личный состав подразделения не пострадал, так как все сотрудники успели вовремя укрыться.
Еще три дрона были уничтожены ранее в этот же день в Мурманской области. На фоне произошедшего для обеспечения безопасности гражданских самолетов была ограничена работа аэропортов Мурманска и Апатитов.
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