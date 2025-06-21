МИД России осудил появление украинских БПЛА в небе над Казахстаном

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва осуждает пролет нескольких десятков украинских БПЛА через воздушное пространство Казахстана для нанесения ударов по России. С таким комментарием выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова представлены на сайте ведомства.

Беспилотники пролетели над территорией Западно-Казахстанской области республики 19 и 20 июня. По словам дипломата, данные действия вновь демонстрируют "беспринципную сущность неонацистской диктатуры в Киеве".

"Ее главарям, столь падким на разглагольствования о территориальной целостности Украины, безразлична территориальная целостность других стран, которую они все чаще нарушают", – добавила Захарова.

Именно поэтому представитель МИД РФ потребовала от всех правительств и профильных международных ведомств отреагировать на такие провокации, а также публично дистанцироваться от Украины и его западных союзников, которые ставят под угрозу безопасность Евразийского региона.

Кроме того, Захарова считает, что пролет нескольких десятков украинских БПЛА через воздушное пространство Казахстана вновь доказывает, что страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны усилить меры безопасности.

В начале июня жители Астаны заметили неизвестные светящиеся объекты в небе над казахстанской столицей. Фото и видео вспышек мгновенно распространилось по социальным сетям.

По словам очевидцев, летящие огни в небе не сопровождались какими-либо звуковыми эффектами. В Минобороны Казахстана предположили, что данные объекты могли быть входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком. При этом нарушения воздушного пространства Казахстана не выявили.

