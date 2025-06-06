Неизвестные яркие вспышки заметили в небе над Казахстаном

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жители Астаны заметили неизвестные светящиеся объекты в небе над казахстанской столицей вечером 5 июня. Фото и видео вспышек мгновенно распространилось по социальным сетям.

По словам очевидцев, летящие огни в небе не сопровождались какими-либо звуковыми эффектами. В Минобороны Казахстана предположили, что данные объекты могли быть входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком. При этом нарушения воздушного пространства Казахстана не выявили.

В свою очередь, министерство цифрового развития республики отметило, что светиться в небе мог один из космических объектов, который ранее находился на орбите, а теперь вошел в атмосферу. По времени инцидента подходят сразу три объекта: разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник американской корпорации SpaceX системы Starlink и разгонный блок японской ракеты H-2A R/B.

В марте этого года жители нескольких российских городов, а также некоторых европейских стран, заметили в небе таинственные спирали, которые ярко светили вечером.

Предполагалось, что эти спирали являлись следами ракетного топлива, сброшенного в атмосферу после запуска американского разведывательного спутника Space X NROL-69, который был отправлен на орбиту ракетой Falcon 9.