Air France приостановила рейсы над Красным морем из-за светящегося объекта в небе

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Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили в небе светящийся объект. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что неизвестный объект был замечен на большой высоте в районе Судана в воскресенье, 3 ноября. Полеты над Красным морем приостановлены до дальнейшего уведомления.

Маршрут некоторых рейсов был изменен, ряд самолетов вернулся на посадку в аэропорты вылета.

Ранее гусь пробил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max, принадлежащий канадской авиакомпании Flair Airlines, во время рейса Торонто – Виннипег. Самолет столкнулся со стаей гусей после того, как вылетел из аэропорта.

В октябре из международного аэропорта британского Бирмингема эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительном авто. Правоохранители подчеркнули, что эвакуация людей стала мерой предосторожности, направленной на обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников.