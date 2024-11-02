Гусь пробил лобовое стекло самолета Boeing во время полета

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Гусь пробил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max, принадлежащий канадской авиакомпании Flair Airlines, во время рейса Торонто – Виннипег, сообщает Business Insider со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте Канады.

Самолет столкнулся со стаей гусей после того, как вылетел из аэропорта. Совет по безопасности уточнил, что никто из пассажиров не пострадал. Вскоре самолет вернулся в аэропорт.

Однако из-за столкновения с гусем осколками разбитого лобового стекла, которые залетели внутрь кабины, ранило пилота. Во время происшествия он связывался с диспетчером, чтобы сообщить, что за бортом самолета ничего не видно.

Ранее вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас. По данным полиции, вертолет R44 перевозил четырех человек, среди которых был ребенок, однако об их состоянии ничего не было известно. На место происшествия тогда прибыли сотрудники полиции и пожарные.