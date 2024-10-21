FOX 26 Houston: вертолет врезался в радиобашню в США

Фото: телеграм-канал Baza

Вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас. Об этом со ссылкой на местную пожарную службу сообщает телеканал

FOX 26 Houston.

"По предварительным данным, вертолет врезался в радиобашню около 19:54 (03:54 по московскому времени. – Прим. ред.)", – указано в сообщении.

По данным полиции Хьюстона, вертолет R44 перевозил четырех человек, среди которых был ребенок, об их состоянии не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные.

Ранее самолет малой авиации упал и взорвался в таиландской провинции Чаченгсао, что в 80 километрах от Бангкока. По данным СМИ, на борту могли находиться девять человек, включая двух пилотов и семерых пассажиров. При этом тела на месте крушения пока не нашли.

Полиция и спасатели обнаружили на болотистом участке леса в районе реки Бангпраконг множество обломков самолета, багаж и фрагменты одежды пассажиров.

