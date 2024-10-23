В Англии из аэропорта Бирмингема были эвакуированы люди из-за подозрительного автомобиля

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Из международного аэропорта британского Бирмингема эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительном авто. Об этом сообщила полиция региона Западный Мидленд в соцсети X.

До этого аэропорт объявил о приостановке работы из-за "инцидента", подробности которого не уточнялись. При этом правоохранители подчеркнули, что эвакуация людей стала мерой предосторожности, направленной на обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников.

Ранее чемодан одного из пассажиров взорвался в аэропорту в Варшаве. ЧП произошло в сортировочном помещении в ночь на 3 октября. Выяснилось, что внутри чемодана находился герметично закрытый контейнер с исследовательскими образцами и сухим льдом, который и спровоцировал детонацию.

В результате никто не пострадал. Эвакуация не проводилась, при этом из-за взрыва пришлось приостановить регистрацию на рейс.