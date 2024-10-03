Rzeczpospolita: чемодан одного из пассажиров взорвался в аэропорту в Варшаве

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Чемодан одного из пассажиров взорвался в аэропорту в Варшаве, сообщает телеканал"360" со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

ЧП произошло в сортировочном помещении в ночь на 3 октября. Выяснилось, что внутри чемодана находился герметично закрытый контейнер с исследовательскими образцами и сухим льдом, который и спровоцировал детонацию.

Багаж принадлежал одному из пассажиров, направлявшихся в Вену. Отмечается, что исследовательские образцы не пострадали, поврежден только контейнер, в котором они перевозились.

В результате никто не пострадал. Эвакуация не проводилась, при этом из-за взрыва пришлось приостановить регистрацию на рейс.

Ранее аэропорт итальянского города Бриндизи закрылся после возгорания двигателя самолета, на борту которого находились 184 пассажира. Людей эвакуировали по надувном трапу.

Возгорание заметили во время рулежки по взлетно-посадочной полосе (ВПП) у правого двигателя самолета компании Ryanair, который направлялся из Бриндизи в Турин. В результате ЧП никто не пострадал. Пассажирам оказали помощь сотрудники авиакомпании и персонал воздушной гавани.