01 ноября, 14:36Происшествия
Летевший в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Шереметьево из-за течи топлива
Фото: 123RF/lightpoet
Самолет "России", летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шереметьево. Предположительно, причиной стала течь топлива, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб. Авиакомпания приняла оперативное решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры уже вылетели резервным бортом. На время ожидания им были предоставлены напитки и питание в терминале.
Как писали соцсети, во время полета пилоты зафиксировали повышенный расход топлива и доложили диспетчерам о подозрении на течь. В связи с этим было принято решение совершить посадку на запасном аэродроме Шереметьево.
Ранее самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва – Владикавказ, внепланово вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала сработавшая индикация неисправности одной из систем.
Как отмечали СМИ, борт кружил в небе около часа и только после этого вернулся в авиагавань.
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