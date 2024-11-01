Летевший в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Шереметьево из-за течи топлива

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Самолет "России", летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шереметьево. Предположительно, причиной стала течь топлива, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб. Авиакомпания приняла оперативное решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры уже вылетели резервным бортом. На время ожидания им были предоставлены напитки и питание в терминале.

Как писали соцсети, во время полета пилоты зафиксировали повышенный расход топлива и доложили диспетчерам о подозрении на течь. В связи с этим было принято решение совершить посадку на запасном аэродроме Шереметьево.

Ранее самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва – Владикавказ, внепланово вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала сработавшая индикация неисправности одной из систем.

Как отмечали СМИ, борт кружил в небе около часа и только после этого вернулся в авиагавань.