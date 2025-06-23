Пожар произошел на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА

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Возгорание началось на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области после атаки вражеских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

На место происшествия выехали подразделения МЧС. По предварительной информации, никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку по северу области. Дроны противника сбили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

Ранее сообщалось, что глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину чиновника в районе села Борисполье в Белгородской области.

Еще одна атака украинского БПЛА была зафиксирована в ЛНР. В результате удара беспилотника по частному сектору погибли два человека, в том числе ребенок.