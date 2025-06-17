Глава поселения Курской области погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

Фото: гончаровский-сельсовет.рф

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские военнослужащие атаковали машину Гаркавенко в районе села Борисполье Ракитянского района Белгородской области. В результате мужчина получил ранения, из-за которых умер на месте происшествия.

Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибшего.

Ранее житель Белгородской области погиб после украинской атаки по городу Шебекино. Этого произошло после нанесения ВСУ ракетного удара по коммерческому объекту.

