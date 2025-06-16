Мирный житель погиб во время обстрела ВСУ в Белгородской области

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Мирный житель Белгородской области погиб после украинской атаки по городу Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по коммерческому объекту. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных ранений. Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибшего.

Ранее украинские военнослужащие атаковали здание суда в Белгороде, где находился Гладков. В результате ранения получил водитель автомобиля, который проезжал рядом. Кроме того, были выбиты окна и поврежден фасад объекта.

Также ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по зданию заправки в Белгороде. В результате погиб один мирный житель, четверо получили ранения. Мужчина и трое женщин были госпитализированы в больницу, находясь в состоянии средней тяжести. Атака также привела к обрушению здания.

