ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, где находился губернатор Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по суду в Белгороде, где находился губернатор Вячеслав Гладков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сам глава региона.

Гладков приехал в здание суда, по которому ВСУ ранее ударили БПЛА.

"Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа", – написал губернатор.

По его словам, в результате атаки пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Мужчину с баротравмой доставили в городскую больницу Белгорода. Кроме того, в результате детонации оказались выбиты окна и поврежден фасад.

"ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти", – подчеркнул Гладков.

Кроме того, украинские БПЛА атаковали и Саратовскую область. В частности, многоквартирный жилой дом на улице Тельмана в Энгельсе получил повреждения в результате удара дрона. Никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, возгорание возникло на одном из промышленных предприятий в Энгельсе при воздушной атаке БПЛА.

В Тульской области силы ПВО также уничтожили два украинских беспилотника. В результате вражеской атаки пострадали три человека.