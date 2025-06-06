06 июня, 11:21Происшествия
ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, где находился губернатор Гладков
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по суду в Белгороде, где находился губернатор Вячеслав Гладков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сам глава региона.
Гладков приехал в здание суда, по которому ВСУ ранее ударили БПЛА.
"Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа", – написал губернатор.
По его словам, в результате атаки пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Мужчину с баротравмой доставили в городскую больницу Белгорода. Кроме того, в результате детонации оказались выбиты окна и поврежден фасад.
"ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти", – подчеркнул Гладков.
Кроме того, украинские БПЛА атаковали и Саратовскую область. В частности, многоквартирный жилой дом на улице Тельмана в Энгельсе получил повреждения в результате удара дрона. Никто из мирных жителей не пострадал.
Кроме того, возгорание возникло на одном из промышленных предприятий в Энгельсе при воздушной атаке БПЛА.
В Тульской области силы ПВО также уничтожили два украинских беспилотника. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
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