Пожар начался на предприятии в Энгельсе после атаки беспилотника

Фото: телеграм-канал Mash

Возгорание возникло на одном из промышленных предприятий в Энгельсе при воздушной атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте уже работают все профильные службы, которые принимают меры для ликвидации последствий. Предварительно, пострадавших в результате удара БПЛА нет.

Повреждения при атаке БПЛА также получил многоквартирный дом на улице Тельмана в Энгельсе. К месту ЧП сразу же подъехали спецслужбы, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинского беспилотника пострадал 38-летний житель деревни Сухая Рыльского района Курской области. Во время атаки мужчина находился в автомобиле.