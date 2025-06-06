Ограничения введены в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в аэропорту Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее самолет малой авиации потерпел крушение в Ершовском районе Саратовской области. В результате пострадал пилот, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, пилот допустил касание самолета с линией электропередачи, после чего борт упал и загорелся.