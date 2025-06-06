00:41Транспорт
Аэропорт Калуги закрыт на прием и выпуск рейсов
Фото: 123RF/nkooume
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. По словам Кореняко, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения уже вводились в калужском аэропорту в ночь на 5 июня. Спустя примерно 1,5 часа меры безопасности были отменены.
Ранее на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Якутск, произошло задымление в салоне и оплавление коврового покрытия из-за короткого замыкания пауэрбанка, который был у одного из пассажиров в ручной клади.