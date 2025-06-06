Аэропорт Калуги закрыт на прием и выпуск рейсов

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. По словам Кореняко, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения уже вводились в калужском аэропорту в ночь на 5 июня. Спустя примерно 1,5 часа меры безопасности были отменены.

Ранее на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Якутск, произошло задымление в салоне и оплавление коврового покрытия из-за короткого замыкания пауэрбанка, который был у одного из пассажиров в ручной клади.