Режим работы станций метро "Проспект Мира" изменен 6 июня

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00:41

Транспорт

Аэропорт Калуги закрыт на прием и выпуск рейсов

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. По словам Кореняко, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения уже вводились в калужском аэропорту в ночь на 5 июня. Спустя примерно 1,5 часа меры безопасности были отменены.

Ранее на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Якутск, произошло задымление в салоне и оплавление коврового покрытия из-за короткого замыкания пауэрбанка, который был у одного из пассажиров в ручной клади.

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